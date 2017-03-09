Откровенные фото подмосковной учительницы вызвали скандал
Поводом для шумихи послужили фотографии, на которых 25-летняя Юлия запечатлена танцующей на барной стойке в ночном клубе. Кроме того, учительница Томилинской средней школы №19 позировала с бутылками и сигаретами, передает Life.ru.
Родители учеников потребовали ее увольнения, отметив, что педагог не имеет права публиковать аморальные снимки. Их поддержала глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова. По ее словам, такое поведение преподавателей мотивирует детей вести себя так же.
Страницы педагогов в соцсетях следует проверять, а провинившихся – наказывать, уверена Леткова. "Потому что человек не соответствует занимаемой должности, ведет аморальный и антиобщественный образ жизни", – пояснила она.
Однако коллеги поддержали Юлию. По их словам, девушка прекрасно справляется с профессиональными обязанностями, а снимки в соцсетях отношения к работе не имеют.
Виновница скандала пока не прокомментировала инцидент. В школе она работает около двух лет – преподает физкультуру и актерское мастерство, а также является руководителем седьмого класса.
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