Откровенные фото подмосковной учительницы вызвали скандал

Очередной скандал из-за соцсетей разгорелся в одной из школ Подмосковья. Родители учеников возмутились, увидев откровенные снимки в аккаунте преподавателя физкультуры.

Поводом для шумихи послужили фотографии, на которых 25-летняя Юлия запечатлена танцующей на барной стойке в ночном клубе. Кроме того, учительница Томилинской средней школы №19 позировала с бутылками и сигаретами, передает Life.ru.

Родители учеников потребовали ее увольнения, отметив, что педагог не имеет права публиковать аморальные снимки. Их поддержала глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова. По ее словам, такое поведение преподавателей мотивирует детей вести себя так же.

Страницы педагогов в соцсетях следует проверять, а провинившихся – наказывать, уверена Леткова. "Потому что человек не соответствует занимаемой должности, ведет аморальный и антиобщественный образ жизни", – пояснила она.

Однако коллеги поддержали Юлию. По их словам, девушка прекрасно справляется с профессиональными обязанностями, а снимки в соцсетях отношения к работе не имеют.

Виновница скандала пока не прокомментировала инцидент. В школе она работает около двух лет – преподает физкультуру и актерское мастерство, а также является руководителем седьмого класса.