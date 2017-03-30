Оператор оставил беспомощную мышку в ледяном плену
По всей видимости, мышонок забрался в сугроб в поисках пищи и застрял там. Грызун с большим трудом выбрался из снега, а потом долго не мог прийти в себя, сообщает Life.ru. Оператор не только не помог мышке освободиться, но и продолжил снимать ее, когда она тряслась от холода.
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