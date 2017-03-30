Оператор оставил беспомощную мышку в ледяном плену

Сотрудники коммунальных служб Татарстана во время уборки снега обнаружили в сугробе мышь. Вместо того чтобы помочь грызуну выбраться из ледяного плена, работник решил заснять происходящее на видео.

По всей видимости, мышонок забрался в сугроб в поисках пищи и застрял там. Грызун с большим трудом выбрался из снега, а потом долго не мог прийти в себя, сообщает Life.ru. Оператор не только не помог мышке освободиться, но и продолжил снимать ее, когда она тряслась от холода.