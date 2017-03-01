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Регионы

Названы самые грязные российские регионы

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Kavashkin
Росприроднадзор выделил шесть наиболее "мусорных" регионов нашей страны. Это Удмуртия, Архангельская, Рязанская, Тамбовская, Тверская и Томская области.
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Названные регионы до сих пор не утвердили территориальные схемы обращения с отходами. И это несмотря на то, что все было необходимо подготовить к 1 января 2017 года. Именно к этой дате планировалось запустить в России новый механизм организации сбора и утилизации бытовых отходов.

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К этому времени регионы должны были утвердить тарифы на услуги и заключить соглашения с операторами. Однако многие оказались к новшеству не готовы. Поэтому начало работы по новым правилам было отложено до 2018 года, передает РИА Новости.

Росприроднадзор продолжает работать с теми, кто не успел согласовать территориальные схемы обращения с отходами. Более того, в 2017 году они подлежат корректировке и повторному согласованию с ведомством в связи с тем, что нормативы накопления отходов не были представлены по четырем временам года.

Фото: GLOBAL LOOK press/Semen Likhodeev

Схемы будут дорабатываться и с учетом вступившего с 1 января 2017 года запрета на захоронение некоторых видов отходов, подлежащих утилизации. Отметим, что в качестве пилотных выбраны 26 российских регионов. Они до 1 января 2019 года перейдут на новую систему обращения с отходами.

Как писали Dni.ru, каждый россиянин вместе с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) сможет принять участие в генеральной уборке страны. Проект по очистке России от незаконных свалок запущен ОНФ. Активисты уверены в том, что кроме ввода в действие необходимых законов, надо изменить отношение населения к этим вопросам и ввести "моду на экологию".

Автор: Людмила Фоканова1 марта 2017, 17:57

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