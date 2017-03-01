Звезду известного сериала арестовали на Урале

В уральском городе Кыштыме полиция задержала актера Романа Ахмедзянова, известного по телесериалу канала НТВ "Дело врачей". Городской суд приговорил мужчину к аресту на трое суток.

Актер, более известный под псевдонимом Роман Зоркий, устроил дебош в подъезде дома своих родителей, сообщает "Уралинформбюро". Мужчина кричал, ругался матом, а также оскорблял жильцов.

На просьбы окружающих успокоиться 29-летний Роман не реагировал. В результате на место происшествия была вызвана полиция, которая составила на дебошира протокол и забрала его в участок.

Позже городской суд признал актера виновным в мелком хулиганстве и приговорил его к аресту на трое суток. Отметим, что свидетелем по обвинению выступил отец Ахмедзянова, с которым сын также вел себя агрессивно, пишет "Челябинск сегодня".

Как отмечает издание, актер еще может обжаловать решение суда. Известно, что в Кыштым Роман приехал из Москвы в гости к родителям. Ахмедзянов прославился после ролей в нескольких известных сериалах, таких как "Дело врачей", "След" и "Семейные драмы".

Помимо деятельности в кино Роман является руководителем Международного образовательного проекта современного искусства и креативного творчества "Апельсиновая береза". Также Ахмедзянов ставит театрализованные представления, проводит концерты, розыгрыши, свадебные торжества и корпоративы.

