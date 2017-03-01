Звезду известного сериала арестовали на Урале
Актер, более известный под псевдонимом Роман Зоркий, устроил дебош в подъезде дома своих родителей, сообщает "Уралинформбюро". Мужчина кричал, ругался матом, а также оскорблял жильцов.
На просьбы окружающих успокоиться 29-летний Роман не реагировал. В результате на место происшествия была вызвана полиция, которая составила на дебошира протокол и забрала его в участок.
Позже городской суд признал актера виновным в мелком хулиганстве и приговорил его к аресту на трое суток. Отметим, что свидетелем по обвинению выступил отец Ахмедзянова, с которым сын также вел себя агрессивно, пишет "Челябинск сегодня".
Как отмечает издание, актер еще может обжаловать решение суда. Известно, что в Кыштым Роман приехал из Москвы в гости к родителям. Ахмедзянов прославился после ролей в нескольких известных сериалах, таких как "Дело врачей", "След" и "Семейные драмы".
Помимо деятельности в кино Роман является руководителем Международного образовательного проекта современного искусства и креативного творчества "Апельсиновая береза". Также Ахмедзянов ставит театрализованные представления, проводит концерты, розыгрыши, свадебные торжества и корпоративы.
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