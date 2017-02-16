Автомобиль лишенного прав актера Николаева снова попался на нарушениях

Автомобиль Subaru Forester, принадлежащий актеру и режиссеру Валерию Николаеву, попал под прицел камер на столичных дорогах. Были зафиксированы факты превышения скорости водителем синего кроссовера.

После того как 51-летнего актера повторно лишили водительских прав, его любимый кроссовер Subaru Forester не менее четырех раз попался на нарушениях правил дорожного движения. Был ли за рулем автомобиля сам Николаев, пока не известно. Но именно этот Subaru на протяжении прошлого года был в центре внимания не только общественности, но и столичной полиции.

Сообщалось, что в феврале 2016 года Валерий Николаев, находясь за рулем синего Subaru Forester, проигнорировал требование патрульных остановиться. Кроссовер выскочил на тротуар и протаранил несколько автомобилей на Большой Никитской улице. Позже Николаев отказался пройти медицинское освидетельствование. В результате суд лишил нарушителя водительских прав сроком на 24 месяца.

Несмотря на судебный вердикт, актер продолжал ездить за рулем. И вскоре был задержан за выезд на встречку на съезде с ТТК. Кинодеятеля арестовали на 15 суток, а к сроку лишения прав добавили еще полгода. В мае 2016-го история повторилась – артист снова выехал на встречную полосу в центре Москвы.

Кроме того, Валерий Николаев стал фигурантом уголовного дела. После того как актер отказался подчиниться сотрудникам полиции и совершил наезд на одного из них, он предстал перед судом за применение насилия в отношении представителя власти.

Сторона обвинения настаивала на наказании в виде года условного заключения. Однако судья поддержал адвоката, который просил назначить актеру штраф. В итоге Пресненский суд Москвы обязал Николаева выплатить 150 тысяч рублей за нападение на полицейского.