Глобальные перемены в эфире "Первого канала" связаны с политикой
Звезда "Трансформеров" арестована за критику Трампа
Поначалу "митинг" Лабафа представлял из себя довольно безобидное мероприятие: любой желающий мог подойти к артисту и произнести на камеру фразу "Ему нас не разделить". Шайа давно известен не только как звезда ряда голливудских фильмов – 30-летний актер уже несколько лет позиционирует себя и как художник-аукционист.
Как сообщают западные СМИ, поводом для ареста стало вовсе не проведение акции протеста, а нападение Лабафа на одного из ее участников. Мужчина сказал на камеру что-то, что очень не понравилось актеру. В импульсивном порыве он атаковал бедолагу и даже едва не ударил. Полиция в оперативном порядке задержала актера.
Впрочем, довольно скоро вспыльчивого артиста отпустили домой, о чем он поспешил сообщить поклонникам на своей странице d социальной сети Instagram. Лабаф так и не рассказал, что именно сказал незнакомец. Быть может, попытался поддержать президента?
Впервые он был арестован летом 2008 года за категорический отказ покинуть задние чикагской аптеки, где ему отказались продавать препарат без рецепта. В 2014-м Лабаф нарушил общественный порядок в здании бродвейского театра, за что также ненадолго отправился за решетку . Дальше – больше. Так, на премьеру "Нимфоманки" актер заявился в более чем эпатажном образе, представ перед публикой с бумажным пакетом на голове.
В свободное от акций протеста время Шайа все же посвящает время любимой работе. Впервые на съемочной площадке он появился в возрасте 12 лет, а всего за свою карьеру снялся более чем в 40 кинолентах. На счету артиста "Трансформеры", "Ангелы Чарли" и легендарные "Секретные материалы", в которых он снялся еще будучи подростком.
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