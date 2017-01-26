Звезда "Трансформеров" арестована за критику Трампа

Американский актер Шайа Лабаф поплатился своей свободой за очередную скандальную акцию. Протест, проходящий под лозунгом "Ему нас не разделить", был направлен против Дональда Трампа.

Поначалу "митинг" Лабафа представлял из себя довольно безобидное мероприятие: любой желающий мог подойти к артисту и произнести на камеру фразу "Ему нас не разделить". Шайа давно известен не только как звезда ряда голливудских фильмов – 30-летний актер уже несколько лет позиционирует себя и как художник-аукционист.

Как сообщают западные СМИ, поводом для ареста стало вовсе не проведение акции протеста, а нападение Лабафа на одного из ее участников. Мужчина сказал на камеру что-то, что очень не понравилось актеру. В импульсивном порыве он атаковал бедолагу и даже едва не ударил. Полиция в оперативном порядке задержала актера.

Впрочем, довольно скоро вспыльчивого артиста отпустили домой, о чем он поспешил сообщить поклонникам на своей странице d социальной сети Instagram. Лабаф так и не рассказал, что именно сказал незнакомец. Быть может, попытался поддержать президента?

Фото опубликовано Shia LaBeouf (@shialabeoufdaily) Янв 26 2017 в 12:54 PST

Впервые он был арестован летом 2008 года за категорический отказ покинуть задние чикагской аптеки, где ему отказались продавать препарат без рецепта. В 2014-м Лабаф нарушил общественный порядок в здании бродвейского театра, за что также ненадолго отправился за решетку . Дальше – больше. Так, на премьеру "Нимфоманки" актер заявился в более чем эпатажном образе, представ перед публикой с бумажным пакетом на голове.

В свободное от акций протеста время Шайа все же посвящает время любимой работе. Впервые на съемочной площадке он появился в возрасте 12 лет, а всего за свою карьеру снялся более чем в 40 кинолентах. На счету артиста "Трансформеры", "Ангелы Чарли" и легендарные "Секретные материалы", в которых он снялся еще будучи подростком.