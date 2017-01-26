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Звезда "Трансформеров" арестована за критику Трампа

Шайа Лабаф. Фото: GLOBAL LOOK press/Nasser Berzane
Американский актер Шайа Лабаф поплатился своей свободой за очередную скандальную акцию. Протест, проходящий под лозунгом "Ему нас не разделить", был направлен против Дональда Трампа.
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Поначалу "митинг" Лабафа представлял из себя довольно безобидное мероприятие: любой желающий мог подойти к артисту и произнести на камеру фразу "Ему нас не разделить". Шайа давно известен не только как звезда ряда голливудских фильмов – 30-летний актер уже несколько лет позиционирует себя и как художник-аукционист.

Как сообщают западные СМИ, поводом для ареста стало вовсе не проведение акции протеста, а нападение Лабафа на одного из ее участников. Мужчина сказал на камеру что-то, что очень не понравилось актеру. В импульсивном порыве он атаковал бедолагу и даже едва не ударил. Полиция в оперативном порядке задержала актера.

Шайа Лабаф. Фото: GLOBAL LOOK press/Msu Studio

Впрочем, довольно скоро вспыльчивого артиста отпустили домой, о чем он поспешил сообщить поклонникам на своей странице d социальной сети Instagram. Лабаф так и не рассказал, что именно сказал незнакомец. Быть может, попытался поддержать президента?

Впервые он был арестован летом 2008 года за категорический отказ покинуть задние чикагской аптеки, где ему отказались продавать препарат без рецепта. В 2014-м Лабаф нарушил общественный порядок в здании бродвейского театра, за что также ненадолго отправился за решетку . Дальше – больше. Так, на премьеру "Нимфоманки" актер заявился в более чем эпатажном образе, представ перед публикой с бумажным пакетом на голове.

В свободное от акций протеста время Шайа все же посвящает время любимой работе. Впервые на съемочной площадке он появился в возрасте 12 лет, а всего за свою карьеру снялся более чем в 40 кинолентах. На счету артиста "Трансформеры", "Ангелы Чарли" и легендарные "Секретные материалы", в которых он снялся еще будучи подростком.

Автор: Андрей Петрунян26 января 2017, 13:28

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