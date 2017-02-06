Растерзанная собаками девочка оказалась триумфатором конкурса красоты

Выяснились новые подробности о жизни семилетней Полины, которая трагически погибла на Урале. Оказалось, что несколько лет назад обаятельная малышка победила в конкурсе красоты, проходившем в деревне Пальмино Таборинского района.

Как рассказала тетя Полины Тамара, малышка завоевала почетное звание "Принцесса села" и была награждена красной лентой. "Она была уникальной девочкой. Единственной в своем роде", – вспоминает женщина.

По словам Тамары, ее племянница мечтала о том, как в сентябре пойдет в первый класс. Если бы Полина трагически не погибла, то она была бы единственной в классе девочкой.

Напомним, трагедия произошла в деревне Пальмино днем 5 февраля. Семилетнюю Полину насмерть загрызли два охотничьих пса. После этого, местные жители уничтожили опасных животных, а их хозяева были задержаны. Теперь владельцы собак-убийц подозреваются в причинении смерти по неосторожности.

Ранее аналогичное происшествие произошло в Москве. Вдова советского диктора и киноактера Кирилла Ваца Валерия погибла после того, как на нее напали немецкие овчарки на территории Минспорта. Женщина оказалась недалеко от вольеров сторожевых собак в тот момент, когда их выпустили на прогулку.