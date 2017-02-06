По факту происшествия возбуждено уголовное дело
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Растерзанная собаками девочка оказалась триумфатором конкурса красоты
Как рассказала тетя Полины Тамара, малышка завоевала почетное звание "Принцесса села" и была награждена красной лентой. "Она была уникальной девочкой. Единственной в своем роде", – вспоминает женщина.
По словам Тамары, ее племянница мечтала о том, как в сентябре пойдет в первый класс. Если бы Полина трагически не погибла, то она была бы единственной в классе девочкой.
Напомним, трагедия произошла в деревне Пальмино днем 5 февраля. Семилетнюю Полину насмерть загрызли два охотничьих пса. После этого, местные жители уничтожили опасных животных, а их хозяева были задержаны. Теперь владельцы собак-убийц подозреваются в причинении смерти по неосторожности.
Ранее аналогичное происшествие произошло в Москве. Вдова советского диктора и киноактера Кирилла Ваца Валерия погибла после того, как на нее напали немецкие овчарки на территории Минспорта. Женщина оказалась недалеко от вольеров сторожевых собак в тот момент, когда их выпустили на прогулку.
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