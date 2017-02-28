Мальчика под Пензой 20 раз ударили ножом

В городе Сурск Пензенской области правоохранители выясняют обстоятельства безжалостного убийства 10-летнего мальчика. Шокирующее своей жестокостью преступление потрясло местных жителей.

Тело С.Г. 2006 года рождения обнаружили вечером 27 февраля около магазина на Полевой улице. По информации СУ Следственного комитета по Пензенской области, мальчик был убит по пути домой.

Неизвестный при нападении использовал нож. На теле жертвы обнаружено более 20 колотых ранений, сообщает Life.ru. Большинство ударов преступник наносил по телу ребенка, но также пострадали голова, руки и ноги. У мальчика не было шанса выжить. От полученных травм он скончался на месте.

Примечательно, что С.Г. проживал неподалеку от места убийства. Другие детали инцидента пока не разглашаются.

Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователям за короткий срок удалось установить и задержать единственного на данный момент подозреваемого в жестоком преступлении. Сейчас с ним работает оперативная группа. Виновному может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения, передает РИА ФАН.

Сообщалось, что в Пензенской области уже было совершено подобное преступление. Так, в 2015 году в Башмаковском районе жертвой жестокой расправы подростков стала 12-летняя девочка. Тогда сыщики раскрыли преступление и задержали подозреваемых по горячим следам.

