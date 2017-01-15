Под Тамбовом жестоко убита спящая семья

В Тамбовской области задержан 17-летний подросток, который подозревается в убийстве своих родственников. Были обнаружены тела трех человек: 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней девочки с явными признаками насильственной смерти.

"В настоящее время злоумышленник задержан, по делу проводятся следственные действия с его участием. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России по Тамбовской области.

Как сообщили в правоохранительных органах, в одном из домов рабочего поселка Сосновка были обнаружены тела трех человек. По версии следствия, рано утром 14 января подросток "на фоне складывающихся личных неприязненных отношений", вызванных семейными ссорами из-за бытовых вопросов, нанес множественные удары топором спящим родственникам.

Бабушка и сестра подозреваемого скончались на месте происшествия. Отец был доставлен в больницу, где через непродолжительное время также умер.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух и более лиц". Озвучены и основные версии жестокого убийства.

По предварительной информации, 17-летний молодой человек попросил у родственников взаймы 200 тысяч рублей, но получил отказ, сообщает "МК". Именно это стало причиной мести. Кроме того, после смерти матери и появления у отца новой подруги парень замкнулся в себе и якобы даже связался с некими сектантами. Известно, что мать парня умерла от рака, отец работал охранников в одном из магазинов. Сам молодой человек учился в местном ПТУ.

Как пишет "Комсомольская правда", после убийства родных он прибежал к соседке и попросил вызвать скорую помощь. Многие жители Сосновки предполагают, что якобы под воздействием наркотиков парень пришел просить у родственником деньги взаймы, но ему отказали. Юноше предстоит пройти медэкспертизу.