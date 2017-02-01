В зоопарке Петербурга умер сурок-предсказатель

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В Ленинградском зоопарке скончался сурок Фрол, который помогал определить скорое приближение весны. Звание предсказателя он носил на протяжении нескольких лет.
В руководстве зоопарка рассказали, что замены Фролу нет. "В связи с этим предсказывать наступление весны в нашем городе некому", – заявила собеседница Flashnord.
Дня Сурка в Ленинградском зоопарке не будет, сурок-предсказатель Фрол скончался https://t.co/aN8ykedA8A pic.twitter.com/jOULHFHEFK— Jenkers News (RUS) (@jenkers_ru) 1 февраля 2017 г.
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