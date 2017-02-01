В зоопарке Петербурга умер сурок-предсказатель

В Ленинградском зоопарке скончался сурок Фрол, который помогал определить скорое приближение весны. Звание предсказателя он носил на протяжении нескольких лет.

В руководстве зоопарка рассказали, что замены Фролу нет. "В связи с этим предсказывать наступление весны в нашем городе некому", – заявила собеседница Flashnord.