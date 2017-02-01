В метро Петербурга образовалась давка

На станции метро "Петрогрдаская" в Санкт-Петербурге произошла давка. Десятки людей заполонили вестибюль из-за сломанного эскалатора, сообщают в социальных сетях.

"Ограничен вход по причине неисправности эскалатора", – заявили в руководстве подземки. Местные жители отмечают в Сети, что станция была переполнена и утром 1 февраля. "Меня вынесли до дверей. Это какой-то кошмар. Еще сзади кто-то толкался постоянно", – комментирует ситуацию один из пассажиров.