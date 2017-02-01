В Карелии нерадивых чиновников запрут в кабинетах

Глава Республики Карелия Александр Худилайнен заявил, что будет запирать в кабинетах чиновников, которые затягивают с подготовкой документации по реализации ключевых проектов. Он отметил, что дорожные карты должны быть согласованы уже к концу февраля 2017 года.

Худилайнен вспомнил, что такой метод уже срабатывал, когда его подчиненные не могли договориться с энергетиками. "Закрыли у меня в кабинете. И уже через шесть часов они обо всем договорились", – цитирует главу республики Flashnord.