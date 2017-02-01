В Петербурге пенсионеров выгнали из дома за долги

История конфликта вокруг квартиры, в которой проживала семейная пара пенсионеров, началась еще в середине 1990-х годов. Тогда муж и жена взяли в кредит крупную сумму, обязавшись отдавать деньги в соответствии с курсом доллара. В качестве залога было оставлено жилье.

Из-за того, что платежи вносились нерегулярно кредитор через суд получил право собственности на квартиру, а затем продал его юридическому лицу. Пенсионеры, однако, покидать жилплощадь не спешили, из-за чего новый владелец обратился в суд.

Для исполнения его решения пристав обратился в Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района города, чтобы предоставить пенсионерам социальное жилье, передает Flashnord. Впрочем, они от такого варианта отказались – оказалось, что у пары есть другая квартира.

Жилплощадь была освобождена. Новый владелец получил доступ к своей собственности, а исполнительное производство по делу окончено.