На Ямале мужчина совершил убийство во время соблазнения

Сотрудники регионального управления Следственного комитета завершили расследование в отношении 30-летнего жителя Надыма по делу об убийстве, передает URA.Ru. Само преступление произошло еще 29 мая 2016 года. На празднике в честь дня рождения одного из друзей мужчина познакомился с дамой. В ходе дружеской беседы и желая впечатлить собеседницу он поинтересовался, не обижает ли ее кто-нибудь. Та ответила, что такой человек действительно есть. Один ее знакомый якобы не просто обижает ее, но и забрал ее украшения. Компания решила наказать обидчика и приехала к 42-летнему потерпевшему для выяснения отношений. Между ним и обвиняемым мгновенно завязалась драка. Пострадавший скончался на месте. В ближайшее время состоится суд, где окончательно будет решена судьба неудавшегося соблазнителя.