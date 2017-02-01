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В центре Петербурга из-под земли забил фонтан
Видео бьющего из-под земли фонтана опубликовал портал Life.ru. Струя воды достигала третьего этажа здания. Отметим, что в тот день в Санкт-Петербурге температура воздуха опускалась до -2.
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