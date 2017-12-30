Под Москвой джип сбил пешеходов на зебре

В подмосковном Подольске внедорожник Land Rover протаранил пешеходов. ДТП произошло, когда люди переходили дорогу по зебре, передает РИАМО.
В результате инцидента пострадали два человека – мужчина и женщина. По предварительным данным, у мужчины ушиб мягких тканей поясничного отдела позвоночника, а женщина получила перелом челюсти.
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