Житель Подмосковья ради любимой украл елку у соседки

В подмосковной Истре влюбленный выкопал чужую сосну, чтобы порадовать свою девушку. Как рассказали в полиции, местный житель, прогуливаясь со своей возлюбленной, обратил внимание, что ей понравилось соседское дерево. Ночью молодой человек выкопал его и посадил под окнами любимой, передает "Подмосковье сегодня".

Утром соседка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Как выяснилось, дерево женщина посадила в память о погибшем муже. Спасти сосну не удалось, поскольку при пересадке пострадала корневая система.