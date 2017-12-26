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Коллекторы "заразили" детей СПИДом

Фото: Dni.Ru
Надпись на двери подсобного помещения многоквартирного дома в Волгограде возмутила жильцов. Неизвестные сообщили о том, что дети в одной из квартир якобы заражены ВИЧ. Предположительно, послание оставили коллекторы.
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Авторы надписи до сих пор не известны. Однако фотография гуляет по соцсетям. "У двух детей из 23-й квартиры СПИД. Осторожно", - предупредили анонимы.

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По мнению рассерженных жильцов дома, авторство принадлежит коллекторам. На этой же двери ранее кто-то написал, что в 23-й квартире на пятом этаже якобы проживает девушка со СПИДом, которая намеренно заражает людей. Некоторые предположили, что таким образом неизвестные мстят жильцам, пишет Life.ru.

На беспредел со стороны вышибал долгов волгоградцы жалуются в соцсетях регулярно. "Купил новую сим-карту. Теперь от меня требуют какие-то деньги, угрожают. Я им говорю, что я не должник, чтобы они искали того человека, который им должен, но не помогает", – рассказал один из пользователей.

Как стало известно, с 1 января коллекторы не смогут скрывать свои телефонные номера. Новые нормы обязывают оператора связи передавать в неизменном виде абонентский номер автора сообщения. Запрещено скрывать или искажать номера и при обычных телефонных звонках. Теперь за анонимным или поддельным номером не удастся спрятаться ни коллекторам, ни мошенникам.

Если кто-то вопреки запрету попробует искажать номера, используя соответствующую аппаратуру, оператор связи такие звонки и сообщения не пропустит. Закон предписывает операторам остановить трафик, если будут обнаружены анонимные сигналы. 

Автор: Андрей Евлампиев26 декабря 2017, 12:43

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