Коллекторы "заразили" детей СПИДом

Надпись на двери подсобного помещения многоквартирного дома в Волгограде возмутила жильцов. Неизвестные сообщили о том, что дети в одной из квартир якобы заражены ВИЧ. Предположительно, послание оставили коллекторы.

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