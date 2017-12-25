Влюбленные сибиряки разбились из-за жажды экстрима

Чрезвычайное происшествие случилось в Томской области с молодой парой. Несчастный случай произошел 24 декабря, когда парень и девушка прыгнули с моста на страховочном тросе.

Трос оказался слишком длинным, и экстремалы разбились об лед. В Сети появилось видео шокирующего инцидента на реке Томь в районе Северска.

В ролике слышно, как один из инструкторов в ужасе и гневе пригрозил отправить другого следом за разбившимися. Пострадавших парня и девушку доставили в реанимацию.

"Их состояние тяжелое, но стабильное", – цитирует представителя областного Департамента здравоохранения ТВ2. В отношении инструкторов, организовавших прыжок, возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее в декабре в Сеть попали страшные кадры последнего трюка китайского руфера. Молодой человек сорвался с небоскреба.

Информация о смерти экстремала долгое время держалась в секрете, пока фанаты не забили тревогу. В итоге друзья парня рассказали, что тот погиб несколько месяцев назад, сорвавшись с небоскреба. Тело экстремала удалось обнаружить на следующий день. Йон умер, когда ему было всего 26 лет.

Как писали Dni.Ru, в августе этого года в районе коммуны Лаутербруннен в швейцарском кантоне Берн во время совершения прыжка погиб российский бейсджампер. Речь шла об Алексее Широкожухове.