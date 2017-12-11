Экстремал снял на видео собственную смерть
Информация о смерти экстремала долгое время держалась в секрете, пока фанаты не забили тревогу. В итоге, друзья руфера рассказали, что тот погиб несколько месяцев назад, сорвавшись с небоскреба. Тело экстремала удалось обнаружить на следующий день. Йон умер, когда ему было всего 26 лет.
Как сообщили знакомые парня, он рисковал своей жизнью, набирая просмотры на китайском аналоге YouTube, для того чтобы обеспечивать свою тяжелобольную маму лекарствами. Роковое падение произошло в китайском городе Чанша, передает Life.
Результаты ДНК-экспертизы не стали неожиданностью
Бизнесмен отдал миллионы долларов
Альбина Джанабаева выложила смелую фотографию в Instagram
Он потратил всего 299 рублей