Экстремал снял на видео собственную смерть

В Сеть попали страшные кадры последнего трюка китайского руфера. Молодой человек сорвался с небоскреба.

Информация о смерти экстремала долгое время держалась в секрете, пока фанаты не забили тревогу. В итоге, друзья руфера рассказали, что тот погиб несколько месяцев назад, сорвавшись с небоскреба. Тело экстремала удалось обнаружить на следующий день. Йон умер, когда ему было всего 26 лет.

Как сообщили знакомые парня, он рисковал своей жизнью, набирая просмотры на китайском аналоге YouTube, для того чтобы обеспечивать свою тяжелобольную маму лекарствами. Роковое падение произошло в китайском городе Чанша, передает Life.