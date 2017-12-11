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Происшествия

Экстремал снял на видео собственную смерть

Кадр из фильма "Человек-паук 2"
В Сеть попали страшные кадры последнего трюка китайского руфера. Молодой человек сорвался с небоскреба. 
прочитано 743 раза

Информация о смерти экстремала долгое время держалась в секрете, пока фанаты не забили тревогу. В итоге, друзья руфера рассказали, что тот погиб несколько месяцев назад, сорвавшись с небоскреба. Тело экстремала удалось обнаружить на следующий день. Йон умер, когда ему было всего 26 лет.

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Как сообщили знакомые парня, он рисковал своей жизнью, набирая просмотры на китайском аналоге YouTube, для того чтобы обеспечивать свою тяжелобольную маму лекарствами. Роковое падение произошло в китайском городе Чанша, передает Life.

Автор: Михаил Войцеховский11 декабря 2017, 21:07

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