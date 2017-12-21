Трое грабителей пытали и резали ножом хозяйку дома

В Домодедово трое мужчин вломились в частный дом, связали хозяйку и ее ребенка скотчем. Грабители пытали женщину и несколько раз ударили ножом. Ее сына злоумышленники не тронули, передает "360".

Общая сумма причиненного ущерба составила около миллиона рублей. Предполагаемые преступники уже задержаны. Все подозреваемые – выходцы из ближнего зарубежья.