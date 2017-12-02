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Регионы

Как депутаты Госдумы провели региональную неделю

Фото: duma.gov.ru
Подходит к концу очередная региональная неделя депутатов Госдумы. На всем ее протяжении, начиная с 27 ноября, парламентарии встречались с избирателями на местах, проводили работу в округах, устраивали встречи с местными депутатами и представителями органов власти, а также проводили личные приемы граждан. О своей работе в регионах законодатели активно рассказывали в социальных сетях.
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Так, депутат от фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко снял небольшой видеоролик о своей прогулке по Воронежу. Парламентарий поприветствовал горожан и рассказал о предстоящей рабочей программе.

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Одним из пунктов было посещение школы в поселке Комсомольский Рамонского района. Ревенко осмотрел отремонтированный в рамках проекта "ЕР" спортзал. На эти цели было потрачено 1,7 миллиона рублей.

В свою очередь, депутат Антон Горелкин, представляющий в нижней палате парламента Кемеровскую область, продолжил осваивать профессию видеоблогера. В новом выпуске "В Думе" на YouTube законодатель ответил на вопросы пользователей и рассказал о работе  нижней палаты.

Госдума седьмого созыва уделяет повышенное внимание вопросу защиты прав участников долевого строительства. Почти в каждом регионе есть те, кто вложил деньги в строящееся жилье, однако в итоге остался у разбитого корыта из-за недобросовестного застройщика. Ранее депутаты приняли закон о защите прав участников долевого строительства и создании компенсационного фонда дольщиков.

Кроме того, парламентарии взяли ситуацию с проблемными объектами в регионах под личный контроль. Так, член думского комитета по госстроительству и законодательству Ольга Баталина вместе с дольщиками проинспектировала одну из строек в Саратовской области.

"Понедельник – день обманутых дольщиков. Готовим к сдаче недостроенный дом в Ленинском районе Саратова на Чехова, 6А (блок-секция "К"). 1 декабря истекает срок разрешения на строительство", – написала парламентарий на своей странице в Facebook.

На контроле у законодателей находятся и вопросы формирования качественной и комфортной городской среды в регионах. "Таганрог попал в список шести городов Дона, которые первыми приняли участие в реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". ( Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Донецк, Гуково, Зверево.) Сейчас работы здесь находятся на этапе завершения", – рассказал парламентарий Юрий Кобзев своим подписчикам.

Порой депутатам Госдумы приходится решать вопросы, которые по тем или иным причинам игнорируются властями субъектов. Так, Ильдар Бикбаев поднял проблему доступности родильных домов для жителей отдаленных населенных пунктов.

Иногда политики жалуются на то, что в Сети мало позитива и положительных примеров. Исправить такое положение дел взялись активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) запустили сетевой флешмоб #МаленькиеГероиРФ. Тематический ролик опубликовал на своей странице депутат Дмитрий Саблин.

Обсуждают со своими подписчиками парламентарии и поправки об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.

Публикуют депутаты и сообщения о местных производителях,  которые ищут выход на новые рынки сбыта. Так, член парламентской фракции ЛДПР Ярослав Нилов пригласил попробовать несанкционной оленины, производящейся на мясокомбинате в Нарьян-Маре.

Напомним, насыщенный график в региональную неделю был и у спикера Госдумы Вячеслава Володина. Так, председатель нижней палаты посетил поселок Елшанка в Ленинском районе Саратова. Он пообщался с местными жителями и вместе с ними осмотрел площадку под строительство будущего дома для переселенцев из ветхого жилья. Также была затронута тема благоустройства поселка

В Саратовской области, которая входит в избирательный округ Володина, он посетил также город Вольск. Спикер осмотрел городской парк и познакомился с проектами его реконструкции. Вскоре там появятся цветники, розарии, шатер для молодоженов и даже своя Эйфелева башня.

Автор: Иван Поляков2 декабря 2017, 13:10

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