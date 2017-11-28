В городском парке Вольска появится Эйфелева башня

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил городской парк Вольска и познакомился с проектами его реконструкции. Вскоре там появятся цветники, розарии, шатер для молодоженов и даже своя Эйфелева башня.

Проект реконструкции парка реализуется как личный спонсорский проект Вячеслава Володина. Спикер Думы встретился с общественным советом, представителями местной власти и ландшафтными дизайнерами. Ранее политик предложил специалистам двух саратовских вузов в области ландшафтного дизайна и паркового строительства подключиться к работе над проектом по обустройству парка в Вольске.

В итоге были выбраны три проекта, которые и были представлены к обсуждению. Один из них предполагает зонировать парк на несколько исторических частей, установить несколько арок, добавить зеленые насаждения, цветочные композиции и расширить пруд.

Во втором проекте делает упор на спортивную составляющую – в парке предлагается построить веревочный городок и организовать площадку для электрокаров. По всему парку предполагается разбить цветники и розарии, установить несколько цветочных фигур, декодировать газоны крупными валунами, создать навесные площадки. Изюминкой парка могли бы стать посадки редких влаголюбивых растений.

Кроме того, в парке восстановят несколько арт-объектов, которые исторически там располагались – макет Эйфелевой башни и цветочный земной шар. Также планируется создать специальный свадебный шатер молодоженов, организовать экспозицию военной техники, а рядом с ней высадить цветник в виде георгиевской ленты. На пруду появится фонтан.

Вячеслав Володин вместе с горожанами и специалистами обсудили все предложенные проекты и пришли к выводу, что центральная часть парка должна приобрести облик, соответствующий этапам развития города и тем самым отразить все исторические эпохи.

Председатель общественного совета по реконструкции парка Софья Маркушина рассказала, что удачные решения есть в каждом из предложенных проектов.

"Предлагаю объединить проекты, тогда мы выйдем на создание действительно уникального парка, созданного по принципиально новому подходу", – отметил Вячеслав Володин. По его словам, на следующем этапе Общественный совет по реконструкции парка отберет лучшее из предложенных проектов. В феврале окончательное решение по реконструкции парка должно быть представлено жителям Вольска. Если горожане одобрят проект, в апреле планируется приступить к высадке деревьев и кустарников.

Спикер Госдумы отметил, что привлечение специалистов из аграрного и технического университетов даст возможность ландшафтным дизайнерам реализовать свои идеи в работе по благоустройству с учетом культурных традиций и географических особенностей Вольска.

"Ваши идеи найдут воплощение – тогда и появится наша саратовская школа градостроительства и дизайна".

Между тем в парке уже проведены некоторые работы: восстановлены ротонды, установлены аттракционы, завершено строительство общественного центра. Вячеслав Володин отметил, что необходимо укрепить берега ручья, чтобы весной в половодье вода не размыла окружающую территорию.

Напомним, что по итогам посещения реконструируемого историко-культурного парка Вольска в октябре 2017 года Вячеслав Володин сделал подрядчикам несколько важных замечаний по выполненным работам. Сегодня парк открыт в тестовом режиме, что даст возможность специалистам выявить все недостатки.

В рамках региональной недели спикер Госдумы Вячеслав Володин находится в Саратовской области, которая входит в его избирательный округ. Накануне, 27 ноября вместе с главой региона Валерием Радаевым он встретился с жителями поселка Елшанка и обсудил с ними проект развития населенного пункта. Володин сообщил, что выделит из личных средств 10 миллионов на жилье для переселенцев из ветхого жилья.

