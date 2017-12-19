Скандал с бывшей женой Джигарханяна Новости "Дома-2" Олимпиада-2018 Тесты и опросы Подарки на Новый год

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Регионы

Россиянину грозит 15 лет тюрьмы за жестокое убийство супруги

Максим Грибанов. Фото: vk.com
Жители небольшого города Лебедянь в Липецкой области были шокированы жуткой расправой местного жителя над гражданской супругой. Мужчина пять часов избивал несчастную, и спустя три дня, несмотря на все усилия врачей, она скончалась.
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В Центральную районную больницу города Лебедянь Липецкой области поступила местная жительница с многочисленными гематомами. Три дня врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

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Среди травм девушки врачи зафиксировали переломы ребер и обширную гематому головного мозга. Жестокую расправу над ней учинил гражданский муж, передает Life.ru. Сообщается, что он истязал несчастную на протяжении пяти часов.

Мужчина арестован. Ему грозит 15 лет тюрьмы. У погибшей осталась дочь от первого брака. Она теперь круглая сирота – родной отец девочки погиб в автомобильной катастрофе.

Стали известны подробности непростой совместной жизни погибшей с садистом. Знакомый с ситуацией местный депутат рассказал, что мужчина избивал свою первую супругу. Так же поступал с новой избранницей. По мнению законодателя, так он демонстрировал свою власть.

 

 

Девушка работала в городской администрации, однако супруг заставил ее уволиться. Кроме того, она удалила все свои страницы в социальных сетях. Сообщается, что мужчина угрожал: если девушка уйдет от него, то пострадают ее родные, в том числе ребенок. Более того, по информации Telegram-канала LifeShot, родственники садиста угрожали близким погибшей и требовали убрать ее фотографии после избиения.

Максим Грибанов с женой. Фото: vk.com

Автор: Геннадий Куприянов19 декабря 2017, 10:45

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