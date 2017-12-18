"Руки болят, но она улыбается": пугающие фото жертвы подмосковного ревнивца

Мать жительницы Серпухова Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук, поделилась ее фотографиями из больницы. Также женщина рассказала о состоянии здоровья дочери.

Ужасающие снимки Риты с забинтованными руками из больничной палаты появились в группе #РитаМыСтобой МАРГАРИТА ГРАЧЕВА в поддержку девушки ВКонтакте. Несмотря на жуткие раны, потерпевшая держится стойко – она улыбается, демонстрируя силу воли и жизнелюбие.

Судя по информации из поста, у Риты температура 38,5. "Руки болят, но улыбается, бедро получше", - цитирует РЕН ТВ мать девушки. Жертва ревнивого мужа перенесла сложную многочасовую операцию, которая прошла успешно.

Маргарита пошевелила пальцем руки, которую ей по фрагментам собрали столичные хирурги. Операция заняла почти десять часов и проводилась под микроскопом, передает Life.ru. Специалисты поэтапно, шаг за шагом, сшивали ткани кисти. А на днях Рита снова начала улыбаться. Девушка уже зовет в гости друзей и близких. "С цветами!" – с улыбкой добавляет она.

Публикация от Александр Мясников (@alexander_myasnikov1) Дек 12 2017 в 1:32 PST

Напомним, Dni.Ru писали об ужасающем инциденте, произошедшем в подмосковном Серпухове 11 декабря. Местный житель Дмитрий Грачев вывез свою жену в близлежащую лесополосу и начал пытать ее, обвиняя в измене. Сначала он раздробил супруге пальцы, а после топором отрубил кисти. Пострадавшая была госпитализирована – муж самостоятельно доставил ее в больницу, рассказал врачам, где находятся отрубленные конечности, и сдался властям.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Садисту может грозить 15 лет тюрьмы. Он арестован на два месяца.