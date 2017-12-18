Американец обезглавил жену на глазах у детей

Двое детей стали свидетелями жестокого убийства матери. Житель Техаса отрезал женщине голову и спрятал ее в морозилку.

Дэвид Даузат, 24-летний житель штата Техас, сам позвонил родственникам и рассказал, что убил свою жену Наташу. Семья проживала в трейлере, где и произошла трагедия.

Полицейские, которых вызвали родственники, обнаружили труп женщины со множественными ранениями и мужчину, одежда которого была залита кровью. Голову матери семейства стражи порядка обнаружили в холодильнике. В трейлере же находились двое детей одного года и двух лет.

Дети во время расправы над матерью не пострадали. Причины случившегося полиция не раскрывает. Суд приговорил Дэвида Даузата к 52 годам тюрьмы. Избежать смертной казни, которая практикуется в Техасе, убийце помогло чистосердечное признание. Преступнику придется провести в заключении как минимум 26 лет, прежде чем он сможет рассчитывать на помилование, пишет New York Post.

В сентябре этого года в Нижнем Новгороде обнаружили обезглавленный труп женщины. Тело пролежало около месяца в квартире многоэтажного жилого дома. Наряд полиции обнаружил труп, прибыв на место по поступившей от соседей жалобе на неприятный запах. Через несколько дней стражи порядка задержали убийцу – строительного рабочего, который был сожителем погибшей.

На прошлой неделе в Подмосковье мужчина приревновал супругу к коллеге по работе. Планы мести он начал вынашивать после того, как прочитал ее переписку. Преступник вывез несчастную в лес, вытащил из машины, схватил топор и изрубил ей руки. После экзекуции садист опомнился и сам повез жену в больницу. Одну кисть женщины врачи спасти не смогли, вторую собрали по частям, однако приживется ли она – неизвестно. Муж потерпевшей пришел в полицию с повинной.