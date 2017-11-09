Пьяный безработный пырнул ножом 10-летнюю школьницу

В Архангельской области 44-летний безработный ударил ножом десятилетнюю школьницу. Пострадавшая госпитализирована с ранением спины, передает Flashnord.
Как рассказал нападавший, он находился в состоянии алкогольного опьянения и хотел ударить ножом собаку, которая шла рядом с девочкой, но попал в ребенка. Мужчина явился в полицию с повинной.
Обстоятельства инцидента устанавливаются. Допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы.
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