В Иваново дерево упало на женщину с ребенком

В Иваново на женщину обрушилось дерево, когда она гуляла с ребенком. Мальчик не пострадал, его мать получила травму позвоночника.

Инцидент произошел неподалеку от детского сада. Не выдержав тяжести налипшего снега, дерево, росшее около ограды учреждения, упало на семью, которая играла под ним. Мама везла ребенка на санках, сообщает ivanovonews.ru.

После удара ветвями и стволом рухнувшего дерева молодая женщина попыталась подняться, но не смогла. Прохожие, ставшие свидетелями ЧП и бросившиеся на помощь, правильно сделали, что не стали двигать пострадавшую, дожидаясь приезда скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики отвезли женщину сначала в 7-ю городскую больницу, затем пациентку перевели в ОКБ. Сейчас врачи оценивают ее состояние как стабильное.