Теплая осень грозит сибирским ежам гибелью

Специалисты отметили, что дневная температура во многих областях Сибири в последний месяц осени оказалась выше нормы на несколько градусов. И если для людей такая погодная аномалия может быть приятна, то диким животным она способна нанести реальный вред.

Об опасностях для впадающих на зиму в спячку млекопитающих рассказал директор института систематики и экологии животных СО РАН в Новосибирске Юрий Литвинов. Ежи и другие животные, сооружающие убежища для себя и своих запасов, зимой оказываются под снегом. При повышении температуры выше нуля они оттаивают и затапливаются водой, что влечет за собой гибель маленьких зверьков, передает Eg.Ru.

Из-за оттепели нарушаются биологические ритмы у медведей. Животные не могут залечь в спячку, бродят по лесам в поисках еды, могут выходить к людям.