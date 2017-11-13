В Хабаровске хаски искусала годовалого ребенка

В Хабаровске собака породы хаски напала на годовалого ребенка, который вместе с матерью и пятилетним братом пришел в гости, передает Life.ru. В квартире было две собаки – обе привиты и здоровы.
Мать мальчика вместе с хозяйкой дома на время оставили детей без присмотра и ушли на улицу – спасать брошенных щенков. Малыш, атакованный хаски, получил серьезные травмы. Он проходит лечение в больнице.
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