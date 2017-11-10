Взрыв в доме в Ижевске могли устроить из личной неприязни

Следственный комитет России задержал жителя обрушившегося дома в Ижевске. Его подозревают в организации взрыва.

По версии ведомства, Александр Копытов жил в квартире, которая стала эпицентром вспышки. "Мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого", – приводит РИА Новости слова представителя Следственного комитета по региону Удмуртия Светлана Петренко.

Ведомство подозревает, что задержанный может быть психически не здоров. Сейчас с ним работают медицинские специалисты. Он жил в квартире, ставшей очагом взрыва, вместе со своей матерью.

Напомним, днем 9 ноября около 16:30 по местному времени, в Ижевске, на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской, обрушилась угловая секция девятиэтажного дома. По словам очевидцев, перед этим был слышен звук взрыва. Владимиру Путину уже доложили о трагедии. Дом отключили от электричества, водо– и газоснабжения.

Ранее выдвигалась несколько версий произошедшего. По одной из них, дом взорвался из-за взрыва бытового газа. Многие эксперты, в числе которых и заслуженный архитектор России Вячеслав Степанович Нилов назвали причиной произошедшего незаконную перепланировку обручившейся многоэтажки.

Раннее стали известны личности пяти из шести жертв обрушения многоэтажки в Ижевске. Среди погибших оказались Любовь Б. – 69 лет, Ильдар Г. – 48 лет, Герман К. – 56 лет. Кроме того, трагедия унесла жизни 13-летнего мальчика и восьмилетней девочки.

Руководство региона объявило траур. "Траурные дни будут суббота и воскресенье. Для правительства и администрации города это будут рабочие дни, пока мы не решим проблему каждого человека, от водительского удостоверения до любых бытовых вопросов мы работать не закончим", – заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.