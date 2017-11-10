На жильцов дома в Ижевске обрушились сотни тонн обломков

Стали известны новые подробности трагедии в Ижевске, где рухнул жилой дом. Высота завалов достигает уровня второго этажа.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, после ее завершения в регионе будет объявлен траур.

По имеющейся информации, с места ЧП уже было вывезено 325 тонн строительного мусора, передает РЕН ТВ. Из-под завалов до сих пор достают людей. В доме проживали около 540 человек.

Известно, что в результате обрушения погибли шесть человек. Тело последнего найденного жильца было обнаружено под завалами на уровне подвала, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Среди жертв трагедии — двое детей. Еще трое подростков находятся в больнице города с тяжелыми травмами.

В Ижевске в результате взрыва рухнули перекрытия с 1 по 9 этаж. pic.twitter.com/T7r2kWuiJq — 1⃣48 (@RPcreator) 9 ноября 2017 г.

Во время эвакуации были спасены более 200 человек. Из-за анонимного звонка о минировании в школе №86, где разместили жильцов обрушившегося дома, пострадавших перевезли в другую школу, сообщает телеканал "Звезда".

По предварительной версии, часть дома рухнула из-за взрыва бытового газа, но рассматриваются и другие причины ЧП. По словам экспертов, среди которых заслуженный архитектор России Вячеслав Степанович Нилов, причиной обрушения многоэтажки могла стать незаконная перепланировка.

В Ижевск для координации работ по ликвидации последствий трагедии вылетел глава МЧС России Владимир Пучков. "Министр проверит ход проведения поисково-спасательных работ на месте обрушения жилого дома, а также работу пунктов временного размещения и обсудит дополнительные меры по оказанию помощи пострадавшим, оставшимся без жилья", — сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с происшествием на всей территории Ижевска объявлен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Напомним, 9 ноября около 16:30 (15:30 по мск) в Ижевске, на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской, обрушилась угловая секция девятиэтажного дома. По словам очевидцев, перед этим был слышен звук взрыва. Владимиру Путину уже доложили о трагедии. Дом отключили от электричества, водо– и газоснабжения.