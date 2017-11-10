Список погибших при обрушении дома в Ижевске

Установлены личности пяти из шести жертв обрушения многоэтажки в Ижевске. Среди погибших оказались Любовь Б. – 69 лет, Ильдар Г. – 48 лет, Герман К. – 56 лет. Кроме того, трагедия унесла жизни 13-летнего мальчика и восьмилетней девочки.

Напомним, подъезд жилого дома рухнул днем 9 ноября. По предварительным данным, это произошло из-за взрыва газа. Список предоставлен РИА ФАН.