Муж зверски избил изменщицу и ее любовника
Как видно на записи, опубликованной на Ufa1, обманутый мужчина жестоко избивает изменившую ему жену руками и ногами. "Что я сделал не так?" – постоянно повторяет разъяренный рогоносец. Испуганная женщина лежит совершенно голая на кровати и пытается прикрыть себя одеялом.
"Не бей меня, пожалуйста, давай потом поговорим", – умоляет она. Однако слова несчастной не трогают мужа. Он продолжает в ярости колотить супругу.
Все происходящее снимает на камеру друг изверга. "За кого ты считаешь своего мужа?" – вмешивается он в семейную разборку.
В конце видео оператор демонстрирует любовника женщины. Окровавленный мужчина лежит возле кровати практически без движения. Судя по всему, после избиения он потерял сознание.
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