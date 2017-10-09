Муж зверски избил изменщицу и ее любовника

Житель Башкирии жестоко избил свою жену и ее любовника. При этом кровавую семейную разборку снял на камеру друг рогоносца.

Как видно на записи, опубликованной на Ufa1, обманутый мужчина жестоко избивает изменившую ему жену руками и ногами. "Что я сделал не так?" – постоянно повторяет разъяренный рогоносец. Испуганная женщина лежит совершенно голая на кровати и пытается прикрыть себя одеялом.

"Не бей меня, пожалуйста, давай потом поговорим", – умоляет она. Однако слова несчастной не трогают мужа. Он продолжает в ярости колотить супругу.

Все происходящее снимает на камеру друг изверга. "За кого ты считаешь своего мужа?" – вмешивается он в семейную разборку.

В конце видео оператор демонстрирует любовника женщины. Окровавленный мужчина лежит возле кровати практически без движения. Судя по всему, после избиения он потерял сознание.