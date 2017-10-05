Педофил 13 лет насиловал дочь и сел в тюрьму

Свадьба Шурыгиной У Караченцова нашли рак Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Екатерина Андреева ошеломила признанием
В Сети появились интимные фото стримерши Карины
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Четверг 5 октября
Лента новостей
14:49
На iPhone X появится лицо Путина
14:26
Названы повышающие потенцию фрукты
14:12
Россиянин прорубил топором двойную сплошную (видео)
14:09
Нобелевку по литературе отдали английскому писателю
14:06
У безработного 26-летнего москвича угнали две Audi
14:02
Савченко устроила истерику из-за Донбасса
13:55
Нюша показала страсть с 37-летним мужем
13:44
Когда в Москве закончатся дожди
13:28
Порошенко подслушали в сортире
13:27
Сбежавший на Украину телеведущий Киселев оставил долги семье
13:07
Дожившим до 2030 года россиянам дадут хорошую пенсию
12:42
Очищение от токсинов грозит смертью
12:31
Продажу лекарств в супермаркетах назвали опасной идеей
12:21
"Наномопед" Чубайса оказался в 10 раз дороже китайского
12:19
Сати Казанова отказалась от свадьбы с итальянцем
12:13
В центре Москвы загорелась чайхана
11:51
Ученые создали клей для открытых ран
11:36
Крупное ДТП парализовало Бутырскую улицу
11:24
Во всем виноваты белые: Мишель Обама о причинах бедствий США
11:20
Земфиру и Ренату Литвинову поженили в Швеции
11:18
Курсу доллара пообещали падение до 56 рублей
11:10
Названы любимые иномарки россиян
11:03
Необычная Пугачева привела в восторг школьников
10:49
Airbus вернулся в Шереметьево из-за упавшего в обморок пассажира
10:40
В сквере на юго-востоке Москвы найдено тело мужчины
10:35
Больная Фатеева считает себя проклятой
10:25
Аренду квартиры россияне могут оплатить сексом
10:18
Зеленую ветку метро перекроют на день
10:00
Звезда "Дома-2" раскрыла секрет отношений Баскова и Лопыревой
09:57
Польша воткнула Украине нож в спину
09:32
Как посетить Пушкинский музей бесплатно
09:23
iPhone спас женщине жизнь во время стрельбы в Лас-Вегасе
09:11
Названо отличие мужской и женской мастурбации
09:09
Стильная Апексимова украсила собой мужскую компанию
09:09
В банке на северо-востоке Москвы открыли стрельбу
08:41
Певица из "Тату" вернулась в Россию и рассказала о втором ребенке
08:35
Подсчитано число жертв ядерного удара КНДР
08:33
Исторический визит короля саудитов в Москву начался с ЧП
08:08
После ДТП на юго-западе Москвы загорелся автомобиль
07:52
В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой
22:53
Нового главу фракции "ЕР" в Госдуме изберут 9 октября
22:35
Исхудавшая Пугачева стала королевой ночи
22:08
Соперница вбивает клин между Джигурдой и Анисиной
22:05
Медведеву рассказали об инновационных проектах
21:59
Московский мундеп оправдался за откровенные снимки
21:48
Путин уволил главу Приморского края
21:39
В Турции отыскали настоящую могилу Николая Чудотворца
21:20
Лариса Долина выйдет замуж в четвертый раз
21:14
Дочери затаили обиду на Федосееву-Шукшину
20:47
Корчевников упал на колени перед Михалковым
20:38
Король Саудовской Аравии прибыл с первым визитом в Москву
20:24
В Москве умерла знаменитая советская спортсменка
19:59
Грустный Куценко сделал сообщение о Бузовой
19:40
Поргина увезла Караченцова с опухолью из больницы
19:36
Москву сковали многокилометровые пробки
19:22
Найден способ легко похудеть с помощью чая
19:03
Сати Казанова тайно расписалась с итальянцем
18:48
На красной ветке московского метро случилось ЧП
18:45
Путин собрался купить электромобиль
18:41
Порошенко опорочил честь бежавшего в Россию бизнесмена
18:34
В Москве из-за футбольного матча перекроют движение
18:08
В Москве пройдет ежегодная конференция по поисковой оптимизации
18:02
Уступка Познера погубила ТЭФИ
17:58
Неадекватный Трамп перепугал выживших в катастрофе
17:53
Как Горбачеву уговорили сняться голой
17:37
В Конго в авиакатастрофе погибли россияне
17:27
Как перестать быть жертвой и начать жить
17:24
В центре Москвы эвакуировали кафе
17:23
Путин рассмешил анекдотом об израильском солдате
17:02
Фото обнаженного мундепа восхитили москвичей
16:56
Скандалистку из "Дома-2" поздравляют с первенцем
16:38
Минобороны пристыдили за пилотку вермахта
16:38
Госдума защитит авиапассажиров
16:16
Джигурда рассказал об отношениях с другой женщиной
15:49
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в г. о. Шаховская и Воскресенском районе
15:29
В Москве ожидается резкое ухудшение погоды
15:26
Жена Караченцова: У Коли рак
15:17
Максим Леонидов раскрыл главный секрет жизни
15:14
Путин сделал одолжение Порошенко
15:08
Состояние могилы миллиардера Березовского повергло в ужас
15:01
Курящего на заправке водителя проучили огнетушителем (видео)
14:47
Соловьев осадил возмущенного Познера
14:44
Резкое пике Boeing заставило россиян прощаться с жизнью
14:39
Британцы впервые за много лет выдали россиянина
14:36
Москвич пожаловался в полицию на плохую работу путаны
14:23
Звезда "Буратино" о пьянстве и измене мужа
14:20
В Москве нашли тело девушки и отрубленную голову мужчины
14:15
Плененного "ИГ" россиянина опознали родственники
14:11
Кузин из "Дома-2" женится на скрипачке
14:09
Актер Пашинин проболтался о секретной операции
14:02
У Караченцова обнаружили новую опухоль
13:57
Как Путин отметит 65-летие
13:31
Изнасилованная Шурыгина раскошелилась на свадебный торт
13:15
Владелец "Наутилуса" резал и сжигал женщин перед камерой
12:46
Студент убил дюжину фазанов в парке Горького
12:32
Ольга Орлова об уходе из "Дома-2"
12:28
В Вологде пьяная мать покалечила младенца
12:23
Опубликован список лучших школ России
12:15
Мадуро сделал неожиданное заявление о Путине
11:59
Мария Миронова: От нас ничего не зависит
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой
Марата Башарова обвинили в избиении молодой жены
Земфиру и Ренату Литвинову поженили в Швеции
Жена Караченцова: У Коли рак
После инсульта Волочкова покупает инвалидное кресло
Стало известно о романе Джигурды и знойной итальянки
Регионы

Педофил 13 лет насиловал дочь и сел в тюрьму

Фото: GLOBAL LOOK press/Rolf Vennenbernd
В Приморском крае суд вынес приговор 44-летнему местному жителю. Мужчину приговорили к 24 годам тюрьмы за изнасилование дочери.
прочитано 1179 раз

Как сообщается в пресс-службе Следственного комитета Приморского края, мужчина вступал в сексуальную связь с несовершеннолетней дочерью в течение 13 лет, в 2003-2016 годах. Первый раз злоумышленник изнасиловал девочку, когда ей было всего четыре года. Педофил угрожал физической расправой не только ребенку, но и его близким родственникам.

ПО ТЕМЕ

В подмосковной больнице медбрат-педофил насиловал девочек

Пожилой ветеран пять лет насиловал внука

В Москве педофил 7 лет терроризировал крестную дочь

Суд признал мужчину виновным по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Изнасилование". Злоумышленник приговорен к 24 годам лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. 

Ранее сообщалось о похожем преступлении в Москве. Мужчина в течение восьми лет насиловал дочь. О зверствах педофила стало известно благодаря бабушке девочки. Она обратила внимание, что отец жестоко обращается с 15-летней школьницей, и сообщила об этом в полицию.

В ходе проверки сотрудники соцзащиты побеседовали с девочкой и выяснили, что та с 2009 года подвергается насилию со стороны отца. Установлено, что мужчина угрожал дочери. Подозреваемый уже дал признательные показания. 

Автор: Рудольф Великолепный5 октября 2017, 11:51

комментарии

Политика

Порошенко опорочил честь бежавшего в Россию бизнесмена
Неадекватный Трамп перепугал выживших в катастрофе
Путин рассмешил анекдотом об израильском солдате
Германия объявила охоту на Меркель

Шоу-бизнес

Марина Зудина: Сделать аборт – это было мое решение
Нюша показала страсть с 37-летним мужем
Годовалая дочь певца из "Голоса" трагически погибла
Шурыгина устроила провокацию в самый важный день

Проишествия

Резкое пике Boeing заставило россиян прощаться с жизнью
Владелец "Наутилуса" резал и сжигал женщин перед камерой
Спецназ США опозорился при штурме номера террориста-миллионера
Эффектная блондинка прикрывала грудью убитого на кладбище

Lifestyle

Уступка Познера погубила ТЭФИ
Максим Леонидов раскрыл главный секрет жизни
Собчак дала рекомендацию Поклонской
Эрнст подарил Малахову долгожданный трофей
Шоу-бизнес

В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой

Разгадан феномен двух самых противоречивых персон
Шоу-бизнес

Певица из "Тату" вернулась в Россию и рассказала о втором ребенке

Артистка уверена, что сделала правильный выбор
Шоу-бизнес

Больная Фатеева считает себя проклятой

Актриса борется с недугами в полном одиночестве
Общество

Сбежавший на Украину телеведущий Киселев оставил долги семье

Судебные приставы могут арестовать имущество журналиста

Гороскоп

Лариса Долина выйдет замуж в четвертый раз
Арина Шарапова начинает жизнь заново
Гороскоп со 2 по 8 октября 2017 года
Бизнес-гороскоп на октябрь 2017 года

Фоторепортажи

Кожевникова с декольте до пупа вышла в свет
Самые красивые девушки Рунета
Визажист прославилась благодаря ужасающему макияжу
Зейналова пришла на премию ТЭФИ со спутником

Спорт

Путин посмеялся над президентом "Зенита"
Акинфеев наконец показал красавицу-жену
Малкина второй год подряд унижают в НХЛ
Футболист потерял яичко после полученной в игре травмы (видео)

Регионы

Суровый уральский стоматолог сам удалил себе зуб (видео)
Убийца "пьяного" мальчика запуталась в показаниях
Уральский шоумен сел на восемь лет за секс с подростком
В Обнинске интеллигентные цыгане торгуют биткоинами на улице
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru