Педофил 13 лет насиловал дочь и сел в тюрьму

В Приморском крае суд вынес приговор 44-летнему местному жителю. Мужчину приговорили к 24 годам тюрьмы за изнасилование дочери.

Как сообщается в пресс-службе Следственного комитета Приморского края, мужчина вступал в сексуальную связь с несовершеннолетней дочерью в течение 13 лет, в 2003-2016 годах. Первый раз злоумышленник изнасиловал девочку, когда ей было всего четыре года. Педофил угрожал физической расправой не только ребенку, но и его близким родственникам.

Суд признал мужчину виновным по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Изнасилование". Злоумышленник приговорен к 24 годам лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось о похожем преступлении в Москве. Мужчина в течение восьми лет насиловал дочь. О зверствах педофила стало известно благодаря бабушке девочки. Она обратила внимание, что отец жестоко обращается с 15-летней школьницей, и сообщила об этом в полицию.

В ходе проверки сотрудники соцзащиты побеседовали с девочкой и выяснили, что та с 2009 года подвергается насилию со стороны отца. Установлено, что мужчина угрожал дочери. Подозреваемый уже дал признательные показания.