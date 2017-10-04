Уральский шоумен сел на восемь лет за секс с подростком

Скандал на ТЭФИ Свадьба Шурыгиной Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Екатерина Андреева ошеломила признанием
В Сети появились интимные фото стримерши Карины
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Среда 4 октября
Лента новостей
17:37
В Конго в авиакатастрофе погибли россияне
17:27
Как перестать быть жертвой и начать жить
17:24
В центре Москвы эвакуировали кафе
17:23
Путин рассмешил анекдотом об израильском солдате
16:56
Скандалистку из "Дома-2" поздравляют с первенцем
16:38
Минобороны пристыдили за пилотку вермахта
16:38
Госдума защитит авиапассажиров
15:49
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в г. о. Шаховская и Воскресенском районе
15:29
В Москве ожидается резкое ухудшение погоды
15:17
Максим Леонидов раскрыл главный секрет жизни
15:14
Путин сделал одолжение Порошенко
15:01
Курящего на заправке водителя проучили огнетушителем (видео)
14:47
Соловьев осадил возмущенного Познера
14:44
Резкое пике Boeing заставило россиян прощаться с жизнью
14:39
Британцы впервые за много лет выдали россиянина
14:36
Москвич пожаловался в полицию на плохую работу путаны
14:23
Звезда "Буратино" о пьянстве и измене мужа
14:20
В Москве нашли тело девушки и отрубленную голову мужчины
14:15
Плененного "ИГ" россиянина опознали родственники
14:11
Кузин из "Дома-2" женится на скрипачке
14:09
Актер Пашинин проболтался о секретной операции
14:02
У Караченцова обнаружили новую опухоль
13:57
Как Путин отметит 65-летие
13:31
Изнасилованная Шурыгина раскошелилась на свадебный торт
13:15
Владелец "Наутилуса" резал и сжигал женщин перед камерой
12:46
Студент убил дюжину фазанов в парке Горького
12:32
Ольга Орлова об уходе из "Дома-2"
12:23
Опубликован список лучших школ России
12:15
Мадуро сделал неожиданное заявление о Путине
11:59
Мария Миронова: От нас ничего не зависит
11:57
У супермаркета в Москве нашли отрезанные ноги
11:51
На Рублевке у сына миллиардера украли часы за два миллиона
11:31
Города России померились длиной и кривизной улиц
11:27
В Париже прогремел взрыв
11:24
Германия объявила охоту на Меркель
11:24
Возмущенный Познер потребовал ликвидировать ТЭФИ
11:22
Родившая Анастасия Чернобровина появилась на публике
10:51
7 мифов о пластике век
10:49
Бывший спортсмен сменил пол и стал балериной
10:48
Кожевникова с декольте до пупа вышла в свет
10:44
В Москве объявлен желтый уровень опасности
10:16
В квартире на юге Москвы нашли мумию
10:12
Американцы раскрыли секрет семейного счастья
10:10
От Малинина отвернулись все дети
10:08
На "Комсомольской" в метро Москвы появились мобильные кассиры
10:01
Собчак дала рекомендацию Поклонской
09:51
Когда в Москве откроются катки
09:44
Москвичи пережили самую холодную с начала осени ночь
09:41
Пять заблуждений о женах олигархов
09:35
Старую технику москвичей уничтожат боевые роботы
09:31
Смартфоны на Android отстали от iPhone X на два года
09:29
После инсульта Волочкова покупает инвалидное кресло
09:28
Блондинка из Минобороны Украины шокировала развратными фото
09:22
Московский банк лишился лицензии
09:03
Российские космонавты похвалили сторонников теории плоской Земли
08:48
Спецназ США опозорился при штурме номера террориста-миллионера
08:42
На премии ТЭФИ разгорелся скандал
08:41
Стало известно о романе Джигурды и знойной итальянки
08:39
Сонный парадокс материнского счастья
08:15
Россиянам обещают дополнительный выходной за прививку
22:21
Эффектная блондинка прикрывала грудью убитого на кладбище
22:04
81-летняя Дружинина показала роскошную фигуру в купальнике
22:02
Арина Шарапова начинает жизнь заново
21:54
Эрнст подарил Малахову долгожданный трофей
21:45
Брошенный сын рассказал о страшной мести Германовой
21:29
Самые красивые девушки Рунета
21:11
Чубайс будет торговать умными мопедами
21:09
Наказание за задержку и отмену рейсов ужесточат
20:53
Звезда "Дома-2" занялась эскорт-услугами от голода
20:52
Визажист прославилась благодаря ужасающему макияжу
20:45
Осин сказочно похорошел рядом с Борисовой
20:38
Жуткое фото подсудимого Улюкаева
20:37
Известный телеведущий сообщил о смерти Леонида Куравлева
19:58
Путин посмеялся над президентом "Зенита"
19:41
Барановская блеснула на красной дорожке
19:40
Путин доверил Васильеву Дагестан
19:25
Зейналова пришла на премию ТЭФИ со спутником
19:15
Россиянин отдал неизвестной колдунье миллион за приворот жены
18:59
Мечтательный Киев назвал дату возвращения Крыма
18:54
При крушении самолета в Казахстане погибли пять человек
18:46
Марата Башарова обвинили в избиении молодой жены
18:25
Истязавший жену помор пытался задушить пасынка подушкой
18:08
Главные опасности курения для женского здоровья
17:59
На Кунцевском кладбище совершено загадочное убийство
17:44
В Польше продолжается безумство вокруг советских памятников
17:40
Тысяча саудитов заселила окрестности Кремля
17:30
Насильник задушил жертву после выхода из тюрьмы
17:10
Самбурская ошеломила фотографией с ребенком
17:08
Под Алма-Атой пропал самолет
16:59
Под Новгородом сожитель насмерть забил женщину из-за сна
16:51
Белоруссия обвинила Литву в вооруженном вторжении
16:39
Названа главная причина бойни в Лас-Вегасе
16:38
В Германии умер бывший президент Ирака
16:31
Путина обвинили в расколе Испании
16:27
На кладбище в Москве произошла перестрелка
16:16
Улюкаев успел прикупить домик в Крыму
16:09
У Собчак нашлась "сестра-близнец"
16:07
Высоцкая побила известную ведущую
15:59
В честь праздника россияне получат три выходных подряд
15:56
Оленеводу дали 18 лет за убийство менеджеров "Газпрома"
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Роскошная Шурыгина показала свадебное платье
Мария Максакова вернулась домой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Марата Башарова обвинили в избиении молодой жены
Перед свадьбой Шурыгина изменила внешность
Стало известно о романе Джигурды и знойной итальянки
Регионы

Уральский шоумен сел на восемь лет за секс с подростком

Сергей Ширма. Фото: youtube.com
Уральского шоумена Сергея Ширму осудили за интимный контакт с 16-летней девушкой. Молодой человек не согласен с обвинением и утверждает, что секса между ним и подростком не было.
прочитано 2502 раза

Суд посчитал, что 27-летний Сергей виновен по статье "Насильственные действия сексуального характера". Теперь ему предстоит провести восемь с половиной лет в колонии строго режима. 

ПО ТЕМЕ

В Москве педофил 7 лет терроризировал крестную дочь

В подмосковной больнице медбрат-педофил насиловал девочек

Голая девочка спаслась от педофила в сибирском лесу

Шоумен не признает свою вину. Он утверждает, что не вступал в интимную близость с подростком. По словам Сергея, между ним и девушкой были только ласки, инициатором которых была именно она, сообщает E1.ru. 

Мать молодого человека считает, что судья не учел многие обстоятельства дела. "Все обвинение основано только на показаниях этой девочки. Они принесли липовую справку о том, что ей причинен особо тяжкий вред здоровью, но я разговаривала с ее учителями – они говорят, что у нее все в порядке, нет никакого расстройства психики!" – рассказала она. 

По словам женщины, следователи не провели ни одной экспертизы. Кроме того, родственники девушки зачем-то сожгли всю ее одежду. Она уверена, что подросток просто испугался родителей и намеренно разыграл спектакль с изнасилованием. 

Адвокат шоумена также заявил, что не согласен с приговором и намерен его обжаловать. "Он (приговор. – Прим. ред.) еще не вступил в силу, но мера пресечения Сергею изменена. Он находился под домашним арестом, а сейчас его взяли под стражу в зале суда", – отметил правозащитник.

Автор: Рудольф Великолепный4 октября 2017, 13:06

комментарии

Политика

Мадуро сделал неожиданное заявление о Путине
Германия объявила охоту на Меркель
Путин доверил Васильеву Дагестан
Мечтательный Киев назвал дату возвращения Крыма

Шоу-бизнес

Джигурда рассказал об отношениях с другой женщиной
Звезда "Буратино" о пьянстве и измене мужа
Кузин из "Дома-2" женится на скрипачке
Изнасилованная Шурыгина раскошелилась на свадебный торт

Проишествия

Спецназ США опозорился при штурме номера террориста-миллионера
Владелец "Наутилуса" резал и сжигал женщин перед камерой
Эффектная блондинка прикрывала грудью убитого на кладбище
Известный телеведущий сообщил о смерти Леонида Куравлева

Lifestyle

Максим Леонидов раскрыл главный секрет жизни
Соловьев осадил возмущенного Познера
Возмущенный Познер потребовал ликвидировать ТЭФИ
Собчак дала рекомендацию Поклонской
Шоу-бизнес

Ольга Орлова об уходе из "Дома-2"

Телеведущая высказалась о работе в реалити-шоу
Происшествия

Владелец "Наутилуса" резал и сжигал женщин перед камерой

Ужасные кадры обнаружены на рабочем компьютере изобретателя
Шоу-бизнес

У Караченцова обнаружили новую опухоль

Медики проводят исследования образования
Шоу-бизнес

Скандалистку из "Дома-2" поздравляют с первенцем

Анастасия Лисова показала беременный живот

Гороскоп

Арина Шарапова начинает жизнь заново
Гороскоп со 2 по 8 октября 2017 года
Бизнес-гороскоп на октябрь 2017 года
Гороскоп здоровья на октябрь 2017 года

Фоторепортажи

Кожевникова с декольте до пупа вышла в свет
Самые красивые девушки Рунета
Визажист прославилась благодаря ужасающему макияжу
Зейналова пришла на премию ТЭФИ со спутником

Спорт

Путин посмеялся над президентом "Зенита"
Акинфеев наконец показал красавицу-жену
Малкина второй год подряд унижают в НХЛ
Футболист потерял яичко после полученной в игре травмы (видео)

Регионы

Уральский шоумен сел на восемь лет за секс с подростком
В Обнинске интеллигентные цыгане торгуют биткоинами на улице
Известный пианист сыграл "Это все Россия" и умер за роялем
Следователь оправдался за странности в деле "пьяного" мальчика
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru