Уральский шоумен сел на восемь лет за секс с подростком

Уральского шоумена Сергея Ширму осудили за интимный контакт с 16-летней девушкой. Молодой человек не согласен с обвинением и утверждает, что секса между ним и подростком не было.

Суд посчитал, что 27-летний Сергей виновен по статье "Насильственные действия сексуального характера". Теперь ему предстоит провести восемь с половиной лет в колонии строго режима.

Шоумен не признает свою вину. Он утверждает, что не вступал в интимную близость с подростком. По словам Сергея, между ним и девушкой были только ласки, инициатором которых была именно она, сообщает E1.ru.

Мать молодого человека считает, что судья не учел многие обстоятельства дела. "Все обвинение основано только на показаниях этой девочки. Они принесли липовую справку о том, что ей причинен особо тяжкий вред здоровью, но я разговаривала с ее учителями – они говорят, что у нее все в порядке, нет никакого расстройства психики!" – рассказала она.

По словам женщины, следователи не провели ни одной экспертизы. Кроме того, родственники девушки зачем-то сожгли всю ее одежду. Она уверена, что подросток просто испугался родителей и намеренно разыграл спектакль с изнасилованием.

Адвокат шоумена также заявил, что не согласен с приговором и намерен его обжаловать. "Он (приговор. – Прим. ред.) еще не вступил в силу, но мера пресечения Сергею изменена. Он находился под домашним арестом, а сейчас его взяли под стражу в зале суда", – отметил правозащитник.