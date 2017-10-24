Кота чудом спасли из горящей квартиры

В сети набирает популярность видео с благодарным котом, которого вытащили из горящего дома. Домашний любимец сидит на руках спасителя и лапами цепляется за его куртку.

Судя по обрывкам разговора, попавшим на ролик, животное пострадало вовремя пожара, произошедшего в одной из московских квартир. На кадрах видно, что у кота обгорели усы и сильно обожжены подушечки лап. Животное выглядит ошарашенным и удивленно осматривается вокруг покрасневшими от дыма глазами.

В комментариях под видео, выложенном в социальной сети "Вконтакте", пользователи жалеют кота и благодарят мужчину, вытащившего животное из огня. "До слёз, жалко котика", "Бедненький", "Не зря говорят, что у них 9 жизней", "Спасибо чуваку за котика", – пишут пользователи под роликом.