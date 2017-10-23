Под Ростовом нашли мумию двухлетней девочки

В лесополосе в районе станицы Кривянской Ростовской области был обнаружен деревянный ящик с мумифицированным телом двухлетней девочки внутри, передает РИА ФАН. По оценкам специалистов, давность захоронения составляет около двух лет. Обстоятельства гибели ребенка устанавливают правоохранительные органы. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.