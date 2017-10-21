В России трансгендер сменил пол без операции

Жительница Екатеринбурга сменила пол, не делая операции. Стать мужчиной ей разрешил городской суд.

Екатерина уже получила новый паспорт. Теперь в документе указано, что она является мужчиной с именем Кирилл. Добиться разрешения на юридическую смену пола помогла справка с диагнозом транссексуализм, передает "360".

Также на положительное решение суда повлиял тот факт, что 25-летний трансгендер на протяжении нескольких лет принимает гормоны и готовится к хирургической смене пола.

Как рассказала девушка, которая всю жизнь ощущает себя мужчиной, она не раз обращалась в ЗАГС, чтобы сменить имя, но всегда получала отказ. Тогда она обратилась к юристам, и только с помощью специалистов удалось добиться положительно решения.

Между тем, с 2018 года Минздрав может перестать выдавать справки с диагнозом транссексуализм. Эту формулировку заменят на "переориентация пола". Чтобы получить такой документ и сделать соответствующую операцию, нужно будет стоять на учете у психиатра порядка полутора лет. Сегодня же наблюдения у комиссии врачей составляет несколько месяцев.