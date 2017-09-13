Порнозвезда-трансгендер устала от студентов

Аноним донес руководству вуза, что у них работает мало того, что трансгендер, так еще и порнозвезда. Трансгендеру пришлось уволиться, но зато теперь наконец исполнится ее заветная мечта.

Джейн Робин Уильямс долгое время работала в одном из крупнейших высших учебных заведений Уэльса, когда ее руководству стали известны нелицеприятные факты из ее прошлого. Еще до начала работы в вузе она снималась в порножурналах и в фильмах для взрослых, сообщает The Sun.

О темных фактах из прошлого учебного ассистента Джейн руководству высшего учебного заведения донес некий аноним. В итоге трансгендеру пришлось оставить работу, хотя неприятный осадок у нее, конечно же, остался. По ее словам, она работала с совершеннолетними студентами, а не с детьми, и поэтому увольнение по причине открывшихся фактов из прошлого ей кажется по крайней мере странным. Тем более, что карьеру порноактрисы и порномодели она завершила еще до поступления на работу в учебное заведение – то есть формально она чиста перед работодателем.

Transgender teaching assistant forced to quit her job after her work as a PORN star came to… https://t.co/iRfNxhehIx #transgender #glbt — Transgender Canada (@TGToronto) 13 сентября 2017 г.

Зато теперь перед девушкой открываются возможности, о которых она раньше только мечтала. По ее словам, она давно мечтала кардинально сменить сферу деятельности. Работать в высшем учебном заведении. пусть и самом престижном, ей никогда не нравилось, а под конец она и вовсе устала от этой работы. Сокровенная мечта Джейн Робин Уильямс – работать в гостиничном бизнесе, и вот теперь желание наконец сбудется.