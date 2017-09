Порнозвезда-трансгендер устала от студентов

Джейн Робин Уильямс долгое время работала в одном из крупнейших высших учебных заведений Уэльса, когда ее руководству стали известны нелицеприятные факты из ее прошлого. Еще до начала работы в вузе она снималась в порножурналах и в фильмах для взрослых, сообщает The Sun.

О темных фактах из прошлого учебного ассистента Джейн руководству высшего учебного заведения донес некий аноним. В итоге трансгендеру пришлось оставить работу, хотя неприятный осадок у нее, конечно же, остался. По ее словам, она работала с совершеннолетними студентами, а не с детьми, и поэтому увольнение по причине открывшихся фактов из прошлого ей кажется по крайней мере странным. Тем более, что карьеру порноактрисы и порномодели она завершила еще до поступления на работу в учебное заведение – то есть формально она чиста перед работодателем.

