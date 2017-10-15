Врачи трижды за сутки спасали упавшую с трапа в Пулково девочку

Несмотря на все усилия врачей в больнице скончалась полуторагодовалая девочка, получившая черепно-мозговую травму при падении с трапа самолета в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об обстоятельствах смерти ребенка рассказала мать.

"Вчера у ребенка остановилось сердце. Это была уже четвертая остановка за сутки. Ребенок к тому времени перенесла уже три клинических смерти", – цитирует "РЕН ТВ" мать погибшей девочки. "Врачи уже не смогли завести сердце. Они пытались завести его в течение получаса, но не смогли", – добавила она.

ПО ТЕМЕ В аэропорту Пулково трап врезался в самолет

В больницу ребенок поступил 28 сентября. При выходе пассажиров из самолета в петербургском аэропорту произошло повреждение поворотной части платформы, из-за чего обрушился пролет трапа. С высоты свыше четырех метров на асфальт упали 44-летняя женщина и ее полуторогодовалая внучка.

В результате женщина получила переломы, а ребенок – черепно-мозговую травму. Девочка поступила в реанимацию. Ее состояние врачи оценивали как тяжелое. Несмотря на все усилия специалистов. спасти ее так и не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Следователи отмечают, что поворотная часть платформы неоднократно ремонтировалась, а это значит, что работы, что проведенные работы были ненадлежащего качества. Начальник участка механических работ был задержан.