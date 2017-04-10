В аэропорту Пулково трап врезался в самолет

В санкт-петербургском аэропорту Пулково трап протаранил самолет. Повреждения получил лайнер авиакомпании China Southern Airlines. На его борту находились 70 пассажиров, передает "Газета.ру".

В результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия выехала следственная группа, все обстоятельства устанавливаются.