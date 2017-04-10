В аэропорту Пулково трап врезался в самолет

В санкт-петербургском аэропорту Пулково трап протаранил самолет. Повреждения получил лайнер авиакомпании China Southern Airlines. На его борту находились 70 пассажиров, передает "Газета.ру".
В результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия выехала следственная группа, все обстоятельства устанавливаются.
Политик был ошеломлен услышанной информацией
Следственный комитет России направил запрос на Украину по поводу убийства Вороненкова
Актриса прокомментировала информацию о любовных отношениях с рокером
Киев превратился в лабораторию по производству амфетаминов