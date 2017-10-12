Бригадир вытащил из канализации отравившихся слесарей

В Светлогорске в Калининградской области по факту отравления газом двух слесарей в канализационном колодце возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, передает Flashnord. Сообщается, что работники проводили очистку городской канализации. 44-летний слесарь спустился в колодец и вскоре перестал выходить на связь. За ним отправился 27-летний коллега. К этому моменту на место прибыл бригадир организации. Он поднял на поверхность обоих работников, которые были в бессознательном состоянии. Тем же вечером 27-летний слесарь скончался в реанимации. Его коллега находится в больнице в тяжелом состоянии. Выяснилось, что мужчины отравились неустановленным газом. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

