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Регионы

Массовую драку в центре Уфы пресекли за три минуты

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Камера наружного наблюдения, установленная около одного из баров в центре Уфы, сняла начало потасовки, которая могла перерасти в массовую драку. Посетители заведения начали выяснять отношения, дошло до рукоприкладства. В непосредственной близости от них находились еще около 20 человек.

После поступления сигнала на пульт вневедомственной охраны группе задержания потребовалось три минуты, чтобы прибыть на место происшествия. "Было обнаружено, что по указанному адресу происходит потасовка между четырьмя гражданами. Все они были задержаны", – цитирует сайт "Комсомольская правда" пресс-службу Росгвардии. На записи видно, что сразу после прибытия правоохранителей зрители спешно разошлись.

10 октября 2017, 09:28

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