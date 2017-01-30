Тигры покусали человека в цирке Волгограда

В Волгограде белые тигры напали на сотрудника цирка. Пьяный мужчина залез в клетку с животными во время репетиции шоу. Ему удалось самостоятельно выбраться наружу, но после он потерял сознание от полученных травм.

"Покусанного экстренно прооперировали, человек находится в реанимации в одной из местных больниц", – сообщил источник Life.ru в правоохранительных органах. Подробности происшествия устанавливаются.

