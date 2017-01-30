Тигры покусали человека в цирке Волгограда

Пожилая женщина упала с кровати и не смогла самостоятельно подняться
В Волгограде белые тигры напали на сотрудника цирка. Пьяный мужчина залез в клетку с животными во время репетиции шоу. Ему удалось самостоятельно выбраться наружу, но после он потерял сознание от полученных травм.
"Покусанного экстренно прооперировали, человек находится в реанимации в одной из местных больниц", – сообщил источник Life.ru в правоохранительных органах. Подробности происшествия устанавливаются.
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