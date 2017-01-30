В Пензенской больнице пациентка 6 часов пролежала на полу

В Сети появились шокирующие кадры инцидента, произошедшего в одной из больниц Пензы. Упавшая с кровати 61-летняя пациентка не смогла подняться самостоятельно и пролежала на бетонном полу несколько часов.

О произошедшем сообщила его свидетельница. Женщина рассказала, что пациентка пролежала на холодном полу ночью порядка шести часов. При этом медперсонал на упавшую не обратил никакого внимания.

Очевидица инцидента сказала, что один из врачей видел лежащую на полу пациентку, но сказал, что не может ее поднять, так как она слишком тяжелая. На помощь пенсионерке пришли проснувшиеся пациенты, передает Progorod58.ru.