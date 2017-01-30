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В Махачкале мужчину придавило штангой
Инцидент произошел в одном из фитнес-клубов Махачкалы, когда клиент делал упражнения с грифом. Внезапно снаряд с блинами выскользнул из его рук и упал мужчине на шею, передает Life.ru. К счастью, рядом находился тренер. Он вовремя подхватил штангу, которая могла убить спортсмена.
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