Россиянин прославил свой чересчур спокойный город

Житель Урала Александр Ковалев стал звездой Сети после публикации ролика, снятого в городе Серове Свердловской области. Секрет успеха видео заключается в том, что в нем полностью отсутствуют герои и события.

На коротком видео уральца запечатлена одна из улиц городка, в котором "ничего не происходит". "А знаете, что в Серове происходит? А в Серове вообще ничего не происходит. Да как так-то, а?" – задается вопросом автор ролика.

Первый видеоклип о Серове за неделю набрал 348 тысяч просмотров. На волне растущей популярности воодушевленный успехом автор снял целую серию роликов.

В комментариях пользователи отметили, что ролики Ковалева наглядно демонстрируют "отсутствие жизни в провинции", сообщает "Лента.ру". "Будем ждать, когда чего-то произойдет", "Ха-ха-ха-ха, я не знаю почему, но мне дико смешно!", "Загуглила Серов. Хочу к вам", – пишут они.