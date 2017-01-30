Россиянин прославил свой чересчур спокойный город

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На коротком видео уральца запечатлена одна из улиц городка, в котором "ничего не происходит". "А знаете, что в Серове происходит? А в Серове вообще ничего не происходит. Да как так-то, а?" – задается вопросом автор ролика.
Первый видеоклип о Серове за неделю набрал 348 тысяч просмотров. На волне растущей популярности воодушевленный успехом автор снял целую серию роликов.
В комментариях пользователи отметили, что ролики Ковалева наглядно демонстрируют "отсутствие жизни в провинции", сообщает "Лента.ру". "Будем ждать, когда чего-то произойдет", "Ха-ха-ха-ха, я не знаю почему, но мне дико смешно!", "Загуглила Серов. Хочу к вам", – пишут они.
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