ТГК-14 шантажирует военных отключением тепла

Энергокомпания продолжает использовать практику ограничения энергоснабжения зимой. На этот раз в ТГК-14 заявили о намерении прекратить поставки тепла на военные объекты в Забайкальском крае из-за имеющихся долгов со стороны потребителей.

В ТГК-14 сообщили, что подача тепла будет ограничена на хозяйственных объектах "ГУ ЖКХ". При этом в энергокомпании отметили, что речь лишь идет военных структурах, функционирование которых не связано с обеспечением обороноспособности страны.

В свою очередь в коммунальной компании Минобороны заявили, что большая часть долга перед ТГК – 83% – уже погашена. В связи с этим, в оборонном ведомстве считают неправомерными намерения энергетиков.

Сидеть и ждать, пока на военных объектах будет отключено теплоснабжение, в управляющей компании не намерены. "ГУ ЖКХ" готовит обращение в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру, чтобы отстоять свои права и пресечь попытки энергетического шантажа.

Примечательно, что аналогичная ситуация уже складывалась в декабре 2016 года. Тогда антимонопольщики признали противозаконными действия компании "Читаэнергосбыт", ограничившей подачу ресурсов на объекты Минобороны.

Тем временем, ряд организаций, представляющих интересы производителей, поставщиков и сбытовых компаний выступили с инициативой полного прекращения подачи ресурсов на стратегические объекты. Они потребовали узаконить право энергетиков отключать от систем снабжения "неотключаемых" потребителей-должников из силовых ведомств. В настоящее время закон запрещает подобные действия.

По мнению экспертов, снятие этого ограничения для объектов Минобороны, фактически развяжет руки энергокомпаниям. В результате этого существует высокая вероятность того, что генерирующие и сбытовые компании получат возможность серьезно злоупотреблять своим положением.