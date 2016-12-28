Как ТГК-14 хочет лишить тепла социальные объекты

Компания ТГК-14, работающая в Забайкальском крае выступила с требованием внести поправки в законодательство, которые позволят им отключать за долги отопление на объектах, где сейчас такие меры принимать запрещено. Под ударом могут оказаться детские сады, поликлиники, стратегически важные объекты.

С 1 января 2017 года генерирующая компания ТГК-14 лишится существенных денежных вливаний. Дело в том, что Антимонопольная служба отменила постановление о росте тарифа на тепло для бюджетных учреждений и юридических лиц, предполагающее рост с 1 июля стоимости отопления для этой категории плательщиков на 35%. Бизнесмены назвали это повышение грабительским, а в дело была вынуждена вмешаться уполномоченный по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае Виктория Бессонова. В итоге рост тарифа был снижен с 35% до 7,1%.

За время действия поправки бюджетные учреждения и некоторые предприятия успели накопить долги. Из-за неуплат за ЖКХ в сентябре были заморожены счета 39 образовательных учреждений. В октябре по этим же причинам отопление было отключено в зданиях Минфина, Минсельхоза и Минздрава Забайкальского края, а также полпредства президента в Сибирском федеральном округе. Лишилось тепла здания почты и администрации в Лесном городке Читинского района. Объектам МВД и Минобороны ТГК-14 также угрожала отключениями.

Однако в декабре представители теплогенерирующей компании в попытках выбить накопленные из-за недальновидного управленческого решения долги перешли к лоббированию поправок в законодательство. Они предлагают составить перечень неотключаемых организаций, и за каждой закрепить уровень бюджета, из которого будут гаситься долги этих учреждений. По мнению инициаторов, это сократит список неотключаемых организаций, в результате чего ТГК-14 получит в качестве рычага воздействия возможность отключать тепло не только в административных зданиях некоторых структур, но и в школах, детских садах, поликлиниках и вузах.

В письме, направленном в правительство, авторы обращения отмечают, что если предложения по изменению законодательства не будут рассмотрены, то в двух сибирских регионах – Забайкальском крае и Бурятии в разгар отопительного сезона может произойти энергетический коллапс. Желание ТГК-14 обратиться напрямую в Кабмин понятно: отношения энергетиков с властями Забайкальского края сейчас переживают не лучшие времена. Организация пытается через суд получить с краевого Минфина более 441 миллиона рублей выпадающих доходов.

К слову, кредиторская задолженность самой ТГК-14 превышает 1,8 миллиарда рублей. Согласно отчету за третий квартал, организация задолжала поставщикам и подрядчикам 976,3 миллиона, сотрудникам – 165 миллионов, в бюджет и внебюджетные госфонды – 140,9 миллиона рублей.